Диетолог рассказала, как с помощью воды ускорить похудение

Для лучшего усвоения воду нужно пить в равных пропорциях в течение всего дня.

Вода способствует снижению лишнего веса, если обладает определенными свойствами.

Об этом сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль, передает M24.

По словам медика, вода должна быть комнатной температуры и иметь отрицательный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), поскольку именно эти свойства позволяют ей лучше усваиваться и способствовать потере лишних килограммов.

«Это должна быть вода комнатной температуры с отрицательным показателем ОВП — это окислительно-восстановительный потенциал, то есть насколько она может восстанавливать наш организм. Водопроводная вода и вода в составе чая, кофе имеет положительный потенциал, то есть она плохо усваивается, плохо доносится до клеток. Нам нужна именно вода с отрицательным показателем, которая хорошо усваивается», — пояснила Дюваль.

Такими свойствами обладает вода из высокогорных источников или, например, из Байкала, также полезна и кипяченая вода, поскольку она хорошо промывает кишечник, добавила диетолог. Дюваль отметила, что для лучшего усвоения воду нужно пить в равных пропорциях в течение всего дня и не более 200 мл за один прием.

«Курсор» писал ранее, что радикальное ограничение рациона может существенно навредить здоровье и еще больше усложнить сброс веса в дальнейшем. Люди, стремящиеся сбросить вес, во всем себе отказывают, в результате возникает критическая нехватка питательных веществ.