Диетолог рассказала, кому не желательно употреблять лимон

Врач рекомендует использовать не сам лимон, а его цедру.

Лимон, несмотря на то, что обладает большим количество витаминов и полезных веществ, рекомендуют употреблять далеко не всем.

Об этом диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Instagram.

«Специфические белки цитрусовых и лимона, в частности – аллергены, особенно если эти плоды употреблять в больших количествах», – пишет она.

Осторожно с лимоном надо:

детям – нужно давать этот фрукт и другие цитрусовые с осторожностью и в небольших количествах.

людям с повышенной кислотностью, язвой желудка и с проблемной поджелудочной железой не стоит увлекаться лимоном.

В последнем случае эксперт рекомендует использовать не сам лимон, а его цедру. Она тоже очень полезна.

«Главное правило, которое следует соблюдать – есть лимон в разумных количествах», — добавила Светлана Фус.

Врач также разрушила миф о лимоне как лучший источник аскорбиновой кислоты. Диетолог говорит, что для этого нужно есть очень много лимона, а провести «витаминизацию» чаем с долькой лимона просто невозможно.

«Курсор» писал ранее, что лимоны прекрасно подходят к салатам, чаям, различным прохладительным напиткам, десертам. А еще они могут играть роль в снижении сахара в крови, и их можно употреблять при диабете.