Диетологи назвали продукт, который помогает быстро уснуть

Диетологи давно развеяли миф о том, что вечером есть вредно. Наоборот, прием некоторых продуктов перед сном помогает максимально расслабиться и быстрее уснуть.

В вечернее время противопоказаны жирные, копченые и жареные продукты. Если вы хотите сбросить вес, то отказаться стоит также от каш и от любых калорийных продуктов. А вот большинство овощей и некоторые фрукты вполне допустимы. Главное, чтобы пища была здоровой, утверждают эксперты.

Об этом пишет planetanovosti.

Многим известно, что стакан теплого молока перед сном помогает легко уснуть. Но ведь не все люди любят молоко, есть и те, кто не переносят его. Диетологи предложили отличную альтернативу.

Специалисты выяснили, что есть еще один продукт, который улучшит сон. Кроме того, он еще и поможет бороться с лишним весом. Это киви!

Все дело в том, что в киви есть природный нейромедиатор, серотонин, он же «гормон счастья». Принимайте всего два плода за 1 час до сна, и будете лучше высыпаться, легче просыпаться и конечно быстрее засыпать.

Общее число калорий в киви — около 50 ккал на один плод. Это количество по сравнению с другими фруктами достаточно маленькое. Потому такой перекус (в том числе незадолго до сна) очень полезен для фигуры.

Кроме того, регулярное употребление киви связано со снижением риска развития сердечно-сосудистых осложнений, улучшением работы пищеварительной системы, укреплением иммунитета и профилактикой потери зрения.

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