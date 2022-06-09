Диетологи назвали единственный вид хлеба, который мешает худеть

Когда вы только начинаете свой путь к похудению, возможно, будет сложно точно определить, что нужно вашему телу, чтобы скинуть лишние килограммы. Однако диетологи уверены в одном: от этого хлеба нужно отказаться всем.

Есть углевод, которого следует избегать после 10 утра, так как он содержит мало клетчатки, — и это белый хлеб. По словам Андреа Пола, доктора медицинских наук, белая мука и сахар затрудняют похудение. Она объясняет: «Постоянное потребление сахара делает его очень трудным для сжигания, даже во время физических упражнений».

Чтобы понять, почему белый хлеб хуже для вас, чем любой другой хлеб, доктор рассказала, что есть углеводы, которые обеспечивают питательные вещества, и есть углеводы, которые действуют только как пустые калории.

Поскольку белый хлеб не имеет такой большой питательной ценности для вашего тела, он попадает в категорию пустых калорий.

Кроме того, сертифицированный тренер по снижению веса Джоди Браверман отмечает: «Белый, рафинированный зерновой хлеб и хлеб с добавлением сахара запрещены. Рафинированное зерно лишают большей части питательных веществ и клетчатки во время обработки. Это действительно ненамного лучше, чем есть обычный сахар». Она предупреждает: «Очищенные зерна, как и сахар, вызывают колебания уровня сахара в крови, из-за чего вы можете чувствовать усталость и вялость вскоре после еды».

К счастью, этот хлеб легко заменить другим, более здоровым вариантом с таким же вкусом. Для этого Пол рекомендует хлеб на основе отрубей.

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