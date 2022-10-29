Диетологи назвали самые вредные каши, которые многие едят на завтрак

Для полноценного питания в рацион рекомендовано включать разные каши и крупы. Но не все продукты этой категории приносят пользу нашему организму.

Медики составили список каш, которые могут нанести вред нашему здоровью.

Об этом пишет Страна здоровья.

Манна

Манка занимает первое место в рейтинге самых вредных каш. Дело в том, что именно в манной крупе содержится меньше витаминов, полезных микроэлементов и белка. А вот глютена — белка клейковины, способный вызывать у ребенка склонность к аллергии и воспрепятствовать нормальному усвоению витамина D и железа — наоборот, очень много. Кроме того, манка содержит большое количество фитиновой кислоты – вещества, которое мешает усваиваться кальцию, а при регулярном употреблении даже привести к его дефициту.

Следует отметить, что разные сорта манки усваиваются организмом по-разному: так, крупа с маркировкой «М» производится из мягких сортов пшеницы и считается вредной. Манка «Т» менее вредна, так как состоит из пшеницы твердых сортов. Ну а крупу МТ делают из смеси двух сортов.

Рисовая

На второе место диетологи ставят рисовую кашу, однако речь идет только о блюде из шлифованного белого риса – другие сорта считаются очень полезными. Дело в том, что после шлифования в рисе практически не остается витаминов – и это при том, что калорийность и содержание крахмала в этой крупе достаточно высоки. К тому же рис замедляет процессы в кишечнике, поэтому не рекомендуется людям, страдающим запорами и ожирением.

Овсянка

Удивительно, но самая популярная каша на завтрак не оказалась одной из самых полезных. Диетологи объясняют это так: то, что мы едим на завтрак, должно насыщать организм на всю первую половину дня, а овсянке эта задача не под силу из-за низкого содержания белка. А вот калорий в каше много – почти 400 на 100 г, впрочем, как и фитиновой кислоты – той самой, что вымывает из костей кальций.

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