Для молодости и стройной фигуры: самый полезный овощ для женщин

Ученые считают, что брокколи – идеальный овощ для женского здоровья. К полезным свойствам брокколи для всех относят позитивное влияние на пищеварение, сердечно-сосудистую, иммунную системы, а также противовоспалительный и антиканцерогенный эффекты.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Как сообщают исследователи, рак груди стал одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин за последнее время. Американские ученые, проведя большую исследовательскую работу, пришли к выводу, что брокколи может остановить размножение раковых клеток.

Ученые выделили из брокколи вещество, которое назвали сульфатном, и, проделав опыты на лабораторных мышах, пришли к выводу, что это вещество уничтожает клетки рака, не нанося ущерба здоровым клеткам.

К сожалению, современные методы лечения онкологических заболеваний не могут полностью уничтожить раковые клетки, поэтому рецидивы заболевания появляются часто.

Но опыты с брокколи показали, что капусту надо употреблять тем женщинам, у которых есть предрасположение к онкологии молочной железы или матки.

Стоит отметить, что в брокколи содержится множество растительных пигментов и антиоксидантов, включают в себя глюкобрассицин, каротиноиды и флавоноиды. В брокколи содержится значительное количество клетчатки, витамина С, калия, витамина B6 и витамина А.

