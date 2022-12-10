Доктор назвал лучшие домашние средства от зубной боли зимой

Страдаете и задаетесь вопросом, чем лечить зубную боль зимой? Попробуйте эти десять домашних средств.

Хотя простуда, кашель и грипп являются неизбежными проблемами зимы, становятся ли ваши зубы более чувствительными в это время? Что ж, холодный ветер может сильно повредить ваши зубы, десны и челюстную кость. Это происходит потому, что внешнее покрытие структур зуба чувствительно к холодным и горячим температурам. Итак, как лечить зубную боль? К счастью, вы можете попробовать некоторые натуральные средства, чтобы уменьшить вероятность возникновения боли.

Чтобы узнать о способах лечения зубной боли в домашних условиях, организация Health Shots связалась с доктором Анджани Кумаром Патхаком, профессором кафедры пародонтологии Медицинского университета короля Джорджа в Лакхнау, Индия.

1. Пейте теплые напитки

Пейте теплые напитки, такие как теплая вода, зеленый чай или молоко, чтобы предотвратить сжатие дентина и эмали в холодную погоду.

2. Не допускайте обезвоживания

Питьевая вода поможет вашему рту вырабатывать больше слюны для борьбы с бактериями, а также смоет оставшиеся бактерии с поверхности зубов. Кроме того, это поможет избежать сухости во рту.

3. Гвоздичное масло

Гвоздичное масло полезно, так как содержит активный ингредиент эвгенол, который является естественным анестетиком. Это помогает уменьшить боль и дискомфорт.

4. Увеличьте потребление витамина D

Витамин D играет важную роль в минерализации костей и зубов. Недостаток витамина D может привести к кариесу и ломкости зубов, которые легко ломаются или трескаются.

5. Избегайте отбеливающих процедур

Продукты для отбеливания зубов, такие как отбеливающие полоски или гели, могут повысить чувствительность зубов, поэтому избегайте их.

6. Дышите через нос

Чтобы холодный воздух не повредил зубы, прикройте рот и дышите через нос.

7. Полоскания теплым солевым раствором

В случае боли и отека важную роль в облегчении симптомов играют полоскания теплым солевым раствором. Он обладает антимикробными свойствами, которые могут уменьшить отек, успокоить раздраженные и воспаленные десны и уменьшить воспаление.

8. Ограничьте потребление кислых жидкостей

Сократите ежедневное потребление кислых напитков, таких как газированные напитки, так как они могут постепенно стирать небольшие кусочки эмали.

9. Чистите зубы два раза в день

Продолжайте чистить зубы как обычно, даже если у вас болит зуб. Чистите зубы два раза в день хорошей зубной пастой. В противном случае отсутствие чистки зубов может ускорить образование кариеса и бактериального налета. Это также может привести к отеку.

10. Зубная нить

Бактерии зубного налета вырабатывают кислоты, которые разрушают зубную эмаль. Ежедневное использование зубной нити может помочь предотвратить кариес между зубами.

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