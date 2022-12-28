Доктор назвал лучшие способы избавиться от горба на спине

Плохая осанка является наиболее распространенной причиной горбовидного образования, которое обычно развивается высоко на спине.
Health Shots поговорили с доктором Рахулом Моди, доктором медицины, хирургом-ортопедом, экспертом по спортивным травмам в больнице Кападиа в Мумбаи, чтобы выяснить, как его можно исправить.
Как мы можем исправить эту осанку?
1. Поддерживайте хорошую осанку
Стоя и сидя прямо, вы снизите шансы на развитие горба. Ваша осанка должна быть прямой, и, чтобы избежать комков, постарайтесь выпрямить позвоночник. Ваша голова должна быть высоко, плечи отведены назад, а живот втянут, когда вы стоите.
2. Соблюдайте сбалансированную диету, чтобы поддерживать оптимальный вес
У вас может появиться горб за плечом из-за избыточного веса или ожирения. Хорошо питайтесь, включив в рацион свежие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Избегайте продуктов, перегруженных калориями. Скажите НЕТ обработанным, нездоровым, жирным или консервированным продуктам. Попрощайтесь с газировкой, колой, десертами, сладостями, выпечкой и фруктовыми соками. Старайтесь включать в рацион все необходимые питательные вещества, чтобы избежать увеличения веса.
3. Регулярно занимайтесь спортом
Вам также придется регулярно заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут в день, чтобы похудеть и оставаться в форме. Занимайтесь силовыми тренировками, чтобы предотвратить остеопороз, который может привести к горбу за плечом.
4. Займитесь йогой, чтобы уменьшить горб на шее
Поза «кошка-корова», вытяжение к стене и поза лицом вверх должны выполняться только под руководством практикующего йогу. Попробуйте также делать упражнения для шеи, только посоветовавшись с врачом.
5. Лекарства
Если причиной горба являются лекарства, врач может назначить другое лекарство или скорректировать дозировку. Без предварительной консультации с врачом никогда не прекращайте прием препарата и не меняйте дозировку.
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