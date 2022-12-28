Доктор назвал лучшие способы избавиться от горба на спине

Если вы часто наклоняетесь вперед во время работы, вы можете заметить вдовий горб на спине.

Плохая осанка является наиболее распространенной причиной горбовидного образования, которое обычно развивается высоко на спине.

Health Shots поговорили с доктором Рахулом Моди, доктором медицины, хирургом-ортопедом, экспертом по спортивным травмам в больнице Кападиа в Мумбаи, чтобы выяснить, как его можно исправить.

Как мы можем исправить эту осанку?

1. Поддерживайте хорошую осанку

Стоя и сидя прямо, вы снизите шансы на развитие горба. Ваша осанка должна быть прямой, и, чтобы избежать комков, постарайтесь выпрямить позвоночник. Ваша голова должна быть высоко, плечи отведены назад, а живот втянут, когда вы стоите.

2. Соблюдайте сбалансированную диету, чтобы поддерживать оптимальный вес

У вас может появиться горб за плечом из-за избыточного веса или ожирения. Хорошо питайтесь, включив в рацион свежие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Избегайте продуктов, перегруженных калориями. Скажите НЕТ обработанным, нездоровым, жирным или консервированным продуктам. Попрощайтесь с газировкой, колой, десертами, сладостями, выпечкой и фруктовыми соками. Старайтесь включать в рацион все необходимые питательные вещества, чтобы избежать увеличения веса.

3. Регулярно занимайтесь спортом

Вам также придется регулярно заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут в день, чтобы похудеть и оставаться в форме. Занимайтесь силовыми тренировками, чтобы предотвратить остеопороз, который может привести к горбу за плечом.

4. Займитесь йогой, чтобы уменьшить горб на шее

Поза «кошка-корова», вытяжение к стене и поза лицом вверх должны выполняться только под руководством практикующего йогу. Попробуйте также делать упражнения для шеи, только посоветовавшись с врачом.

5. Лекарства

Если причиной горба являются лекарства, врач может назначить другое лекарство или скорректировать дозировку. Без предварительной консультации с врачом никогда не прекращайте прием препарата и не меняйте дозировку.

Читайте также: врач перечислила специи, которые стоит добавлять в кофе.