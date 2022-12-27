Врач перечислила специи, которые стоит добавлять в кофе

Кофе — один из самых вкусных и популярных напитков в мире, который снижает чувство усталости и повышает внимание. Но, если хотите сделать его более полезным, тогда стоит добавить какую-то из нижеперечисленных специй.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, в кофе можно добавить кардамон, который богат на питательные вещества, клетчатку, минералы и полезные соединения, благоприятно действующие на состояние здоровья. Эта приправа придает кофе экзотический вкус, а также улучшает пищеварение и укрепляет иммунную систему.

Еще напиток хорошо сочетается с ванилью. Эта приправа считается продуктом для мозга, она поднимает настроение и умственную работоспособность, а также снимает стресс.

Врач рекомендует добавлять в кофе и корицу, которая богата на кальций, железо, марганец и другие микроэлементы, необходимые для укрепления иммунитета и снижения холестерина. А еще специя обладает антиоксидантными свойствами.

К бодрящему напитку также подойдет мускатный орех, который способствует улучшению памяти и пищеварения.

«Курсор» писал ранее, что врачи рассказали о пользе натурального кофе, способного, по их словам, помочь человеку защитить себя от рака печени. Также напиток обладает другими ценными для здоровья и сохранения жизни свойствами.