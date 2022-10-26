Доктор назвала лучшие советы по оживлению кожи

Как оживить кожу после праздников или стресса? Попробуйте эти 7 советов, чтобы вернуть лицу сияние.

Компания Health Shots поговорила с доктором Пурвой Шах, консультантом по медицине и эстетической дерматологии, которая поделилась несколькими лучшими советами, как оживить вашу кожу после праздников или стресса.

1. Избегайте макияжа

Отдохните от макияжа. Частое использование косметики во время праздников может нарушить кожный баланс. Чрезвычайно важно дать коже время на восстановление после этого дисбаланса. Сократите количество активных ингредиентов и увеличьте увлажнение на неделю или до тех пор, пока кожа не придет в норму.

2. Очищение, тонизирование и увлажнение

Первое, что люди заметят в вас, — это ваше лицо, поэтому следуйте ежедневному режиму очищения, тонизирования и увлажнения (CTM). Эти три шага — секрет здоровой кожи.

3. Сон

Спите по 7-8 часов каждую ночь, чтобы помочь вашей коже расслабиться. Ваша кожа регенерирует коллаген, пока вы спите, и восстанавливает любые повреждения, связанные с ультрафиолетом, а также предотвращает провисание.

4. Зеленый чай

Вы можете наносить этот полезный напиток на кожу, чтобы усилить ее сияние, в дополнение к его употреблению. Антиоксиданты в нем помогают вашей коже сиять, а его антибактериальные и противовоспалительные свойства могут восстанавливать УФ-повреждения. Чтобы приготовить маску для лица, смешайте порошок зеленого чая с йогуртом, молоком и медом. После нанесения на лицо подождите 15 минут. Используйте два раза в неделю для идеальных результатов.

5. Тканевые маски

Лучший способ улучшить здоровье и красоту вашей кожи — использовать тканевые маски. Они добавляют дополнительное увлажнение, необходимое для длительного сияния.

6. Тренировки

Регулярные физические упражнения помогут очистить поры, заставляя вас выводить из организма все загрязнения с потом. Кроме того, физические упражнения увеличивают выработку природных антиоксидантов, которые помогают защитить клетки и сохранить здоровый вид кожи.

7. Пилинг с витамином С

Один из самых эффективных компонентов в уходе за кожей, витамин С известен тем, что придает коже сияющий молодой вид. Большинство антивозрастных кремов содержат витамин С из-за его способности бороться со свободными радикалами и ультрафиолетовым излучением, из-за которых кожа выглядит тусклой. Пилинг с витамином С — это фантастический способ восстановить кожу, который помогает ускорить рост клеток кожи. Кроме того, он помогает избавиться от пигментации и шрамов от угревой сыпи, делая кожу чистой и сияющей.

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