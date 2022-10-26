Эксперт рассказала, с чем нельзя совмещать макароны, чтобы не набрать вес

Эксперты говорят, что полностью отказываться от макарон или пасты не стоит, но вжно знать с чем нельзя их есть, чтобы не поправиться.

Об этом рассказала семейный врач Маргарита Зан в Instagram.

В составе макарон должны быть мука и вода. Также могут быть яйца, молоко, сливки, помидоры или сок шпината, свеклы.⠀Есть два вида муки: Группа А — мягкие сорта пшеницы, Группа Б — твердые.

Эксперт говорит, что традиционно твердые сорта пшеницы приравнивают к цельнозерновым, но это не всегда так. Потому что при изготовлении любого сорта муки зерна пшеницы могут очищать или нет.

Поэтому следует обращать внимание не на сорт, а на то или целое зерно (цельнозерновая мука). Ведь именно в оболочке и зародыше содержатся самые полезные витамины и микроэлементы.

Врач говорит, если есть постоянно одни макароны, можно набрать вес. Однако калорийность макарон примерно такая же как у булгура, гречки или риса. Калорийным блюдом макароны делают соусы на основе сливок, сыр и так далее, говорит она. Например, 100 г вареных макарон = 170 ккал, а в 100 г пасты карбонара уже 317 ккал.

Поэтому прежде всего следует сменить соус. В меру используем сливки и сыры, советует эксперт.

Она также подчеркнула, что не стоит совмещать макароны с отбивными, жареными котлетами, сосисками, ведь они придают блюду калорийность. Лучше выбрать нежирное запеченное или вареное мясо, птицу, рыбу, консервированный тунец, кисло-молочный творог или грибы.

Кроме того, готовить макароны стоит к состоянию «аль денте», не разваривать, тогда будет больше пользы. Врач напомнила, что вес набирается не от макарон, картофеля или бананов, а от переедания в целом.

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