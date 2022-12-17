Доктор рассказал, может ли сердечный приступ показаться гриппом

Есть несколько распространенных симптомов сердечного приступа, которые ошибочно принимают за грипп. Вот какая между ними разница.

Люди могут не знать об этом, но есть несколько общих симптомов гриппа и сердечного приступа.

HealthShots поговорили с доктором Нараяном Гадкаром, кардиологом многопрофильной больницы Zen (Индия), чтобы узнать, каковы общие симптомы гриппа и проблем с сердцем.

Доктор Гадкар говорит: «Хотя между сердечным приступом и гриппом нет никакой связи, эти два заболевания имеют несколько общих симптомов».

1. Тошнота

Симптомы гриппа: тошнота и другие желудочно-кишечные проблемы наблюдаются при обнаружении гриппа. Но могут быть и другие симптомы, такие как высокая температура, головная и мышечная боль, кашель, боль в горле и усталость.

Симптомы сердечного приступа: Точно так же, когда у человека случается сердечный приступ, у него может быть тошнота и рвота.

2. Не относитесь к головокружению легкомысленно

Симптомы. Другими симптомами, которые человек испытывает во время гриппа, являются дурнота или головокружение, которые также являются красными флажками сердечного приступа или инсульта. Также будут постоянные головные боли.

3. Холодный пот

Симптомы: холодный пот может быть потенциальным признаком сердечного приступа. Но они также могут указывать на грипп.

Решение: если через несколько дней вы почувствуете себя лучше, значит, это грипп. Однако, если холодный пот становится ежедневным явлением, обратитесь к врачу.

4. Усталость

Симптомы. Еще один симптом, который является общим между гриппом и сердечным приступом, — это чувство усталости. Человек может чувствовать себя утомленным из-за дополнительного давления на сердце, особенно когда оно усиленно перекачивает кровь.

Решение: Вы должны знать, что чрезмерная утомляемость является одним из самых ранних симптомов гриппа. Так что будьте бдительны и берегите свое здоровье.

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