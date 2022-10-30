Доктор рассказал, о каких недугах говорит низкое либидо

Либидо, общий термин, используемый для описания сексуального влечения, также может помочь понять общее физическое и психическое здоровье человека.

Низкое половое влечение характерно как для мужчин, так и для женщин. На него могут влиять как субъективные, так и объективные причины. Хотя большинство этого не знает, либидо может многое сказать о вашем здоровье. Важно понимать, что факторы, влияющие на половое влечение, затрагивают как разум, так и тело.

Об этом порталу HealthShots рассказал доктор Сандип Дешпанде, терапевт по вопросам сексуальных отношений.

Когда человек испытывает низкое либидо, это может указывать на проблемы с психическим и физическим здоровьем. Отсутствие либидо считается верхушкой айсберга. Другими словами, если либидо отсутствует, это может быть признаком других проблем со здоровьем.

Что низкое либидо говорит о вашем здоровье?

Существуют различные причины низкого сексуального влечения или низкого либидо, в том числе:

Психические расстройства, такие как тревога и депрессия

Болезненные состояния, такие как артрит и диабет

Сексуальные дисфункции, такие как тревожность, эректильная дисфункция и преждевременная эякуляция у мужчин и болезненный половой акт у женщин

Гормональный дисбаланс, такой как низкий уровень тестостерона и эстрогена

Побочные эффекты лекарств от классов лекарств, например антидепрессантов, таких как (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (СИОЗСН), нейролептики и бета-блокаторы, и это лишь некоторые из них.

Частая причина снижения либидо у мужчин и женщин

Женщины испытывают гормональные колебания с возрастом, а когда уровень эстрогена падает до низкого уровня (обычно в возрасте 40–50 лет), у них наступает менопауза. Низкий уровень эстрогена может иметь негативное влияние на сексуальное благополучие — например, он может привести к низкому либидо, сухости влагалища или отсутствию смазки — что приводит к болезненному сексу и нарушению настроения и сна.

Когда мужчина достигает ранней взрослой жизни, его уровень тестостерона находится на самом высоком уровне. Однако по мере взросления уровень тестостерона начинает снижаться, особенно после 40 или 45 лет. Простой анализ крови может помочь диагностировать низкий уровень тестостерона.

Решением проблемы низкого либидо является информирование и обращение к профессионалам, таким как андролог, гинеколог или психолог.

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