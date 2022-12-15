Доктор рассказала, какая добавка для ванны поможет расслабить тело и ум

Хотите почувствовать себя свежими, как ромашка? Примите ванну с этими добавками и расслабьте ум и тело.

Задумывались ли вы когда-нибудь, как расслабить свой разум и тело, когда вы чувствуете себя измотанным и испытываете недостаток энергии? Одно решение, которое довольно известно и легко опробовать, — это ванна с морской водой.

Медпортал Health Shots поговорил с доктором Джиоти Капур о том, как ванны с соленой водой могут принести пользу разуму и телу.

Доктор Капур говорит: «Соли для ванн стали использоваться как простой и недорогой способ лечения психических и физических заболеваний. Они обычно изготавливаются из сульфата магния (английской соли) или морской соли, легко растворяются в теплой воде для ванны и используются для всего, от снятия стресса до болей».

Вот 5 преимуществ соли для ванн для вашего здоровья в целом:

1. Детоксикация

Говорят, что минералы в детокс-ваннах помогают похудеть, улучшают здоровье, уменьшают стресс, облегчают запоры и помогают организму выводить загрязняющие вещества. Положительное влияние ароматерапии на расслабление и улучшение настроения можно усилить, включив эфирные масла, такие как лаванда или мята.

2. Мигрень и мышечная боль

Соли для ванн могут помочь при мышечной и даже головной боли, уменьшая воспаление. Полезно добавить соль для ванны и несколько капель эфирного масла, чтобы способствовать расслаблению мышц.

3. Мышечные боли

Соли для ванн могут облегчить мышечные боли, расслабляя напряженные мышцы и уменьшая воспаление. Также может быть полезно добавить несколько капель разбавленного эфирного масла коры корицы.

4. Воспаление или раздражение кожи

Соли для ванн можно использовать для лечения экземы, псориаза, контактного дерматита и эпидермофитии стоп, чтобы уменьшить воспаление и раздражение кожи.

5. Артрит

Доктор Капур говорит: «Теплая ванна с английской солью поможет расслабить напряженные мышцы после тренировки, а также скованность и боль в суставах. Соль для ванн также можно использовать для воздействия на определенные суставы и участки тела».

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