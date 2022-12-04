Названы продукты, богатые витамином А, которые укрепляют иммунитет

Мы вступаем в сезон простуды и гриппа, а это означает, что как никогда важно защитить наш организм от инфекций.

Помимо получения всех необходимых прививок, вы должны поддерживать свою иммунную систему в отличной форме, увеличив потребление витамина А.

«Витамин А может многое предложить помимо хорошего зрения, — говорит порталу SheFinds зарегистрированный диетолог Кэтрин Джервасио из Living.Fit. — Он обладает противовоспалительной функцией для укрепления иммунной системы. В частности, он играет жизненно важную роль в формировании лейкоцитов, которые борются с бактериями и другими вредными веществами в организме». К счастью, есть много вкусных способов включить этот витамин в свой рацион. Джервасио рекомендует желтые, красные и оранжевые фрукты и овощи, а также листовую зелень. Узнайте больше ниже!

1. Желтые, красные и оранжевые фрукты и овощи

Если вы ищете ежедневную дозу витамина А, которая добавляет цвет вашей тарелке и питательные вещества для вашего тела, Джервасио говорит, что вам следует употреблять желтые, красные и оранжевые фрукты и овощи. Отличные варианты включают помидоры, морковь, манго, кабачки и многое другое.

2. Листовая зелень

Доктор объясняет, что в листовой зелени «есть провитамин А каротиноиды, которые являются растительными пигментами, отвечающими за цвет этих овощей». Как только вы съедите овощи, содержащиеся в них каротиноиды превратятся в витамин А во время пищеварения в тонком кишечнике.

Она рекомендует шпинат, листовую капусту и многое другое, чтобы получить ежедневную дозу витамина А.

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