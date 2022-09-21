Два витамина, которые предотвращают развития болезни Паркинсона

Ученые нашли эффективный способ предотвращения болезни Паркинсона. Оказалось, что защитить себя от этого опасного недуга можно при помощи поддержания нормального уровня двух определенных витаминов в организме.

Недавнее исследование продемонстрировало наличие связи между витаминами C и E и болезнью Паркинсона. Их потребление обратно пропорционально риску развития этого заболевания. Группа специалистов изучила медицинские карты почти 44 тысяч взрослых людей за двадцатилетний промежуток времени. Самому младшему пациенту было 18 лет, а старшему – 94 года. Оказалось, что люди, потреблявшие продукты питания, богатые витамином Е и С, не сталкивались с симптомами болезни Паркинсона или ощущали их в более позднем возрасте.

Болезнь Паркинсона представляет собой прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое влияет на способность человека двигаться. Признаки болезни проявляются крайне медленно, но постепенно состояние больного ухудшается. Одним из первых проявлений недуга является дрожь пальцев или всей кисти.

Позднее у человека возникают трудности при ходьбе, письме, речи и выполнении различных бытовых дел. У больного Паркинсоном происходит разрушение и смерть отдельных нервных клеток головного мозга, что провоцирует потерю нейронов, ответственных за выработку дофамина. Когда уровень этого вещества в организме снижается, нарушается мозговая деятельность, движение конечностей, появляется ряд других симптомов.

Чтобы свести к минимуму риск столкнуться с болезнью Паркинсона, необходимо питаться разнообразно и не допускать дефицита витаминов и минералов. Особое внимание следует уделять витамину С и Е. Взрослому человеку в сутки требуется 65-90 мг витамина С, которым богаты цитрусовые фрукты, перец, брокколи, шпинат и папайя. Человеку, начиная с 14 лет, следует потреблять 15 мг витамина Е в день. Это вещество присутствует в большом количестве в семенах подсолнечника, миндале, тыкве, красном сладком перце.

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