Назван единственный продукт, который вы должны есть каждое утро, чтобы замедлить возрастную потерю коллагена

Мы все знаем о важности употребления фруктов и овощей для поддержания нашего внутреннего здоровья, но не многие из нас осознают, насколько важным может быть наш рацион, когда речь идет об уходе за кожей.

Наиболее важной областью, которую следует учитывать, когда речь идет о диете для омолаживающего ухода за кожей, является коллаген. Наша естественная выработка коллагена снижается с возрастом, поэтому употребление в пищу продуктов, стимулирующих выработку коллагена, может помочь восстановить эластичность кожи и предотвратить появление морщин. В то время как цитрусовые, как известно, помогают в этом, самый мощный фрукт, который вы можете съесть, чтобы вызвать больше коллагена в вашей коже, — это крошечная, но мощная черника.

Как черника стимулирует выработку коллагена

Доктор Пол Джаррод Франк, знаменитый косметический дерматолог из Нью-Йорка и автор книги The Pro-Aging Playbook, рассказал SheFinds, насколько впечатляющей является черника, когда речь идет о омолаживающем уходе за кожей.

Оказывается, черника богата антиоксидантами, которые сохраняют нашу кожу увлажненной и энергичной. Эти свойства помогают защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами и воздействием солнца, что очень важно, когда вы пытаетесь сохранить молодой цвет лица.

Употребление горсти черники каждое утро может показаться не самым привлекательным завтраком — и, к счастью, это не единственный способ получить суточную дозу полезных свойств черники. Вы можете попробовать полезный омолаживающий коктейль на основе черники, чтобы начать свой день с заряда красоты. Кроме того, вы можете добавить ее в овсянку, которая также помогает стимулировать потерю веса.

И, если черника вам не по вкусу, доктор Франк также сказал, что употребление яиц на завтрак может улучшить внешний вид вашей кожи.

«Яйца также являются отличным выбором, поскольку они богаты антиоксидантами и, как было доказано, улучшают тон кожи, — сказал он. — Не пропускайте желток, большая часть питательных веществ содержится в желтке».

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