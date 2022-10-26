Ученые выяснили, использует ли мозг человека квантовые вычисления

Один из авторов исследования сказал, что квантовые процессы мозга могут объяснить, почему люди могут превзойти суперкомпьютеры.

Согласно новому исследованию, опубликованному учеными из Дублинского Тринити-колледжа в этом месяце, наш мозг может использовать квантовые вычисления для когнитивных и сознательных функций.

В исследовании, опубликованном в рецензируемом Journal of Physics Communications, ученые обнаружили, что функции мозга могут создавать квантовую запутанность — явление, при котором состояния частиц связаны, даже если они разделены расстоянием.

Ученые адаптировали эксперимент, используемый для доказательства существования квантовой гравитации, в котором известная квантовая система взаимодействует с неизвестной системой.

«Если известные системы запутываются, то это показывает, что неизвестная система должна быть квантовой системой», — объяснил в пресс-релизе доктор Кристиан Керскенс, ведущий физик Института неврологии Тринити-колледжа (TCIN).

Керскенс объяснил, что команда использовала спины протонов (магнитную ориентацию протона) «мозговой воды» в качестве известной системы в своем эксперименте и добавил, что «мозговая вода накапливается естественным образом в виде жидкости в нашем мозгу, а спины протонов можно измерить с помощью МРТ (магнитно-резонансной томографии)».

Затем ученые использовали особый дизайн МРТ для поиска запутанных спинов и обнаружили сигналы МРТ, которые напоминают «потенциалы, вызванные сердцебиением» — изменения в мозговых волнах, вызванные электрическим потенциалом в мозге, который может быть вызван изменениями в сердечной деятельности. Обычно вызванные сердцебиением потенциалы и другие подобные заряды не обнаруживаются с помощью МРТ. Ученые считают, что они смогли записать эти электрические заряды, потому что спины ядерных протонов в мозгу были запутаны.

«Если единственным возможным объяснением здесь является запутанность, то это будет означать, что мозговые процессы должны были взаимодействовать с ядерными спинами, опосредуя запутанность между ядерными спинами. В результате мы можем сделать вывод, что эти функции мозга должны быть квантовыми», — сказал Керскенс.

«Поскольку эти функции мозга также коррелировали с кратковременной памятью и сознательным осознанием, вполне вероятно, что эти квантовые процессы являются важной частью наших когнитивных и сознательных функций мозга», — отметил он.

Керскенс добавил, что квантовые мозговые процессы могут объяснить, почему люди могут превзойти суперкомпьютеры в случае непредвиденных обстоятельств, принятия решений или обучения: «Наши эксперименты, проведенные всего в 50 метрах от лекционного зала, где Шредингер представил свои знаменитые мысли о жизни, могут пролить свет на тайны биологии и на сознание, которое с научной точки зрения еще труднее понять».

Выводы все еще нуждаются в подтверждении и подтверждении — вероятно, с помощью передовых междисциплинарных подходов — но, если они подтвердятся, они значительно улучшат наше понимание того, как работает мозг.

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