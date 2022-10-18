Экономно и полезно: 5 лучших альтернатив коровьему молоку

Есть много альтернатив, которые не только экономичны, но и более питательны, чем обычное коровье молоко.

Медпортал назвал 5 лучших альтернатив коровьему молоку:

Миндальное молоко: хотите накачать мышцы мозга? Хотите сияющую кожу и роскошные волосы? А также хотите много белка? Тогда без сомнений выбирайте миндальное молоко. Кроме того, для тех из вас, кто всегда ищет вариант напитка, который зарядит вас сверхбыстрой энергией, пришло время купить миндальное молоко. Но если вы действительно хотите получить все преимущества миндального молока, выбирайте несладкую версию, потому что в ней будет меньше калорий и больше питательной ценности.

Молоко кешью: большинству из нас не хватает витамина D, который необходим для лучшего усвоения различных других питательных веществ в нашем организме. И единственный крупный источник витамина D — солнце. Однако молоко кешью также является неплохим источником витамина D.

Кокосовое молоко: если вы хотите питаться хорошими жирами, вы должны выбрать кокосовое молоко. Кокосовое молоко содержит меньше калорий, чем коровье или буйволиное молоко, и дольше сохраняет чувство сытости.

Овсяное молоко. Дело в том, что в овсяном молоке содержится бета-глюкан, который сдерживает всасывание вредного холестерина в организме. А знаете, почему это важно? Это потому, что этот процесс поможет предотвратить сердечные заболевания. Итак, если в вашей семье были случаи сердечных заболеваний, добавляйте это молоко в рацион в более раннем возрасте, чтобы снизить риск возникновения проблем с сердцем.

Соевое молоко. Знаете ли вы, что около 250 мл соевого молока содержат 4 грамма углеводов и полезных жиров и почти 7 граммов белка? Если вы находитесь в режиме похудения, белок является обязательным. Другое дело, что он не содержит холестерина и идеально подходит для детей.

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