Экс-глава роскосмоса рогозин после ранения в Донецке может быть парализован — СМИ

По словам экс-чиновника, один из осколков в результате обстрела застрял в его шейном позвонке.

Бывший глава «роскосмоса» дмитрий рогозин* может остаться парализованным после «неудачного» празднования дня рождения во временно оккупированном Донецке. Один из осколков в результате обстрела застрял в его шейном позвонке.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на слова самого экс-чиновника.

«Я лежу, готовлюсь к операции. … Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И вытаскивать тоже проблема. Думают», — сказал рогозин.

Как сообщал Курсор, на днях дмитрий рогозин получил ранения в Донецке при взрыве бомбы в гостинице. Рогозин был одновременно бывшим вице-премьером россии и бывшим главой российского космического агентства «роскосмос».

По словам помощника рогозина, он находился на окраине Донецка с другими военными советниками. Чем занимался рогозин в Донецке, его помощник не уточнил.

По словам его помощника, рогозин уже несколько месяцев живет в конкретной гостинице на окраине Донецка. Помощник предположил, что рогозин и другие российские военные советники, вероятно, были обстреляны из 155-мм самоходных орудий «Цезарь».

По словам его помощника, жизни рогозина ничего не угрожает, он ранен в спину.

Рогозин был вице-премьером рф в 2011-2018 годах. Он выделялся своими противоречивыми комментариями и угрозами в адрес западных стран.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.