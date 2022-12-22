Экс-глава роскосмоса рогозин ранен в Донецке, опубликованы фото и видео

Дмитрий рогозин* получил ранения в Донецке при взрыве бомбы в гостинице.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Рогозин был одновременно бывшим вице-премьером россии и бывшим главой российского космического агентства «роскосмос».
По словам помощника рогозина, он находился на окраине Донецка с другими военными советниками. Чем занимался рогозин в Донецке, его помощник не уточнил.
По словам его помощника, рогозин уже несколько месяцев живет в конкретной гостинице на окраине Донецка. Помощник предположил, что рогозин и другие российские военные советники, вероятно, были обстреляны из 155-мм самоходных орудий «Цезарь».
Конкретную систему вооружения Украине передала Франция.
По словам его помощника, жизни рогозина ничего не угрожает, он ранен в спину.
В то же время известный российский Telegram-канал Baza утверждает, что рогозин был ранен в голову, левое бедро и ягодицу и что во время украинской атаки проходил его день рождения. По данным Baza, в результате того же нападения два человека были убиты и пятеро ранены. Эти утверждения не могут быть проверены независимо.
Рогозин был вице-премьером рф в 2011-2018 годах. Он выделялся своими противоречивыми комментариями и угрозами в адрес западных стран.
Читайте также: США ждут одобрения Зеленского об объявлении рф государством-агрессором.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.