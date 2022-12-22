Экс-глава роскосмоса рогозин ранен в Донецке, опубликованы фото и видео

По сообщениям российских СМИ, рогозин был ранен в результате взрыва в гостинице в Донецке.

Дмитрий рогозин* получил ранения в Донецке при взрыве бомбы в гостинице.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Рогозин был одновременно бывшим вице-премьером россии и бывшим главой российского космического агентства «роскосмос».

По словам помощника рогозина, он находился на окраине Донецка с другими военными советниками. Чем занимался рогозин в Донецке, его помощник не уточнил.

Сообщают о прилете в 19:45 около кафе «Шеш-Беш» в Ленинском районе Донецка. Предварительно, есть погибший и раненные Рогозин, который в это время там гулял, получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение жопы и осколочное ранение бедра. pic.twitter.com/RbmZbmxkgl — Zönöv (@zonov_sl) December 22, 2022

По словам его помощника, рогозин уже несколько месяцев живет в конкретной гостинице на окраине Донецка. Помощник предположил, что рогозин и другие российские военные советники, вероятно, были обстреляны из 155-мм самоходных орудий «Цезарь».

Конкретную систему вооружения Украине передала Франция.

По словам его помощника, жизни рогозина ничего не угрожает, он ранен в спину.



В то же время известный российский Telegram-канал Baza утверждает, что рогозин был ранен в голову, левое бедро и ягодицу и что во время украинской атаки проходил его день рождения. По данным Baza, в результате того же нападения два человека были убиты и пятеро ранены. Эти утверждения не могут быть проверены независимо.

Рогозин был вице-премьером рф в 2011-2018 годах. Он выделялся своими противоречивыми комментариями и угрозами в адрес западных стран.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.