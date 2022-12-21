CNN: США ждут одобрения Зеленского об объявлении рф государством-агрессором

Сегодня, 21 декабря, президент Украины прилетел в США на встречу с американским лидером Джо Байденом, на которой они обсудят всестороннее сотрудничество.

Об этом сообщает CNN.

США рассматривают резолюцию о принятии россии государством-агрессором. В последние несколько месяцев над этим проектом работала администрация Джо Байдена.

Американские чиновники ждут одобрения предложения президентом Владимиром Зеленским. Ожидается, что это произойдет во время его обращения в Конгресс.

Если Зеленский согласует это предложение, то Нэнси Пелоси представит законопроект уже на этой неделе. Однако пока неизвестно, как обе палаты будут голосовать за принятие законопроекта, ведь они уже объявили перерыв, ознаменовавший конец 117 Конгресса.