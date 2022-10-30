Эксперт дала 5 советов для счастливой семейной жизни

Иметь счастливую семейную жизнь не так уж и сложно! У вас могут быть здоровые отношения, если вы будете следовать нескольким простым правилам.

Успешный, полноценный брак создается изо дня в день благодаря точному выражению любви к супругу в словах и делах. Хорошей новостью является то, что каждый может научиться простым, но действенным процедурам, которые можно использовать каждый день, чтобы построить счастливый брак.

Об этом пишет медпортал HealthShots.

5 советов по отношениям для счастливой семейной жизни по версии эксперта Хусейна Минавала

1. Извиниться и простить

Счастливый брак строится на прощении. У пар часто бывают неприятные браки, если не предпринимаются эти три шага: покаяние, извинение и прощение. Есть три шага, которые необходимо предпринять, чтобы извиниться и простить. Первый шаг — извиниться за любые неприятные замечания или плохое поведение. Второй шаг является самым важным и требует смирения. Супруги никогда не должны бояться просить прощения. Третий шаг требует храбрости и влечет за собой произнесение: «Я прощаю тебя».

2. Оставайтесь в любви

Большинство пар на свиданиях отлично справляются с «3 В»: время, проведенное вместе, время, проведенное в разговорах, и время, проведенное при прикосновениях (объятиях и поцелуях). Однако, трех В почти всегда не хватает в несчастливых отношениях. 10-секундное объятие, 10-секундный поцелуй и 10-минутный разговор доджны помочь паре, столкнувшейся с проблемами.

3. Практикуйте важные повседневные дела

Говоря «Пока, я люблю тебя» перед выходом из дома или «Спокойной ночи, я люблю тебя» перед сном, вы выражаете любовь. Избегайте постоянных исправлений и критики. Каждый день первые пять минут должны быть конструктивными, без поправок, упреков и претензий. Беззаботные, воодушевляющие первые пять минут культивируют позитивный настрой.

4. Разговоры о дисциплинарных разногласиях

Пары должны вести серьезные или напряженные разговоры только между 9 часами утра и 9 часами вечера. Чувства более деликатны утром или ночью. Отсутствие энергии у пар часто приводит к спорам, а не к разговорам, посвященным решениям. Горькие чувства часто возникают из-за конфронтационных споров, что является основным показателем несчастливого брака. Идеальное вступительное предложение: «Мне нужна твоя помощь».

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