Эксперт назвал главные ошибки во время завтрака, которые вредят здоровью

Завтрак должен быть сытным и сбалансированным, но не жирным. Кроме того, важно завтракать в первый час после пробуждения.

Многие люди совершают во время завтрака три серьезные ошибки, портя свое здоровье и фигуру.

Об этом заявила австралийский эксперт в вопросах питания Сьюзи Баррелл в интервью изданию Daily Mail.

Первая и наиболее частая ошибка — поздний завтрак. По словам Баррелл, для поддержания стройной фигуры полезнее завтракать рано – это лучше для метаболизма. Эксперт заявила, что период с девяти до десяти утра является не самым подходящим временем для первого приема пищи за день.

Не менее важно и то, что позавтракать нужно в первый час после пробуждения — так вы «запустите» обмен веществ и ваш организм сожжет больше калорий в течение дня.

Недооценивается калорийность кофе. Барелл говорит, что зачастую люди предпочитают пить не кофе, а кофейные напитки – например, латте или капучино. Но такие напитки, состоящие из различных компонентов, включая молоко, сливки, сахар или другие варианты подсластителей, содержат довольно много калорий. Настоящий кофе из перемолотых зерен и воды может действовать как активатор обмена веществ, но указанные виды питья на его основе данным качеством точно не обладают – напротив, увлеченность ими способствует набору веса.

Нехватка белка в утреннем рационе. Баррелл рекомендует есть по утрам продукты, содержащие белок. Блюда с высоким содержанием углеводов, такие как тосты или мюсли-хлопья, не насытят организм до обеда – они способствуют колебаниям уровня сахара в крови, из-за которых возникает сильный голод, повышенный аппетит.

По словам эксперта, хорошим выбором будут, например, два яйца, греческий йогурт или протеиновый коктейль,также на завтрак полезно употреблять яйца или отварную грудинку курицы.

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