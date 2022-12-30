Эксперт назвал самые опасные продукты на праздничном столе

Наиболее вредными для здоровья являются мясные и рыбные нарезки, а также салаты с майонезом.

В преддверии праздников врачи и специалисты по питанию напоминают, что большинство блюд на праздничном столе очень калорийны и потому проявить умеренность при их потреблении. Большинство традиционных угощений вредят к тому же не только фигуре, но и здоровью.

Об этом пишет healthline.

Мясные и рыбные нарезки наиболее вредны для здоровья, так как обычно слишком жирные и содержат избыточное количество соли, говорят врачи.

Кроме того, он советует не злоупотреблять традиционными салатами с майонезом. Этот соус желательно заменить на более легкую йогуртовую заправку. Важно включить в меню как можно больше овощей и фруктов.

Спиртные напитки должны грамотно сочетаться между собой, а сладкие газировки лучше заменить морсом, компотом или простой чистой водой.

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