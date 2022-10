Эксперт назвал упражнение, которое позволит эффективно похудеть

Если вы заботитесь своем здоровье и работаете над телом, то точно в постоянном поиске того, что принесет максимальный результат. Так, энтузиасты тренировок заметили, что полезны приседания. Поэтому Доктор Майкл Болл рассказал, почему следует выполнять их каждый день.

Об этом сообщает Eat This Not That.

Прежде всего следует понимать, что это упражнение позволяет прорабатывать не только ягодичные мышцы. Более того, оно приносит максимальную пользу, если сравнивать его с рядом других дисциплин. А еще, по словам Бола, его выполнение поможет ускорить рост мышц, нарастить мышечную силу, тратить больше энергии и стабилизировать суставы.

«Когда вы выполняете приседания, вы тренируете мышцы ног (включая четырехголовые, подколенные сухожилия, сгибатели бедра, аддукторы и икры), ягодичные мышцы и мышцы тела», – подчеркивает Бол.

По словам специалиста, ежедневное выполнение приседаний – отличный способ максимизировать пользу, которую вы получаете от этого упражнения. В частности, вы будете наращивать мышцы ног, а также сжигать калории.

Эксперт отметил, что приседания можно спокойно выполнять каждый день. Чтобы сбросить почти 1 килограмм, нужно сжечь 7000 калорий. По приблизительным подсчетам, одно приседание сжигает треть калории. Для избавления от одного лишнего килограмма нужно будет выполнить 20 тысяч приседаний.

По словам Бола, следует также помнить о дефиците калорий и правильном рационе. Все это вместе усилит результативность приседаний и позволит добиться желаемых результатов быстрее.

