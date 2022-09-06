Медики назвали овощ, употребление которого перед едой поможет быстро похудеть

Врачи назвали овощ, который поможет похудеть, если употреблять его каждый раз перед приемом пищи. Это обычная капуста!

По некоторым отзывам, капустная диета поможет сбросить до 10 фунтов в неделю (4,5 кг).

Этот метод похудения очень прост, просто съешьте немного капусты перед едой, чтобы похудеть, говорит врач. Для нужного эффекта нужно съедать приблизительно 1/6 головки капусты за 10 минут до еды. При этом после каждого укуса нужно тщательно пережевывать — от 40 до 50 раз. После этого можно есть как обычно.

Ключом капустной диеты перед едой является количество пережевываний. Во время жевания движение челюсти стимулирует центр насыщения мозга, в результате чего возникает чувство сытости.

Опыт показывает, что употребление небольшого количества капусты может вызвать такое же чувство сытости, как и употребление других овощей.

Диетологи говорят, что капустная диета не означает есть только капусту, она просто используется для повышения чувства сытости и ограничения потребления других продуктов.

В то же время капуста очень питательна и обладает низким содержанием калорий, низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки, что очень подходит для людей, которые худеют.

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