Эксперт назвала 5 домашних средств от головной боли при проблемах с пищеварением

Головные боли могут возникать из-за сотен причин. Одной из них могут быть проблемы с желудком или повышенной кислотностью.
Доктор Бипин Джибкате, консультант по интенсивной терапии и директор отделения интенсивной терапии в больнице Вокхардт, Мумбаи, рассказал Health Shots о связи между газами и головной болью.
Доктор Джибкате говорит: «Связь между кишечником и мозгом хорошо налажена, и у некоторых людей возникают головные боли из-за проблем с желудочно-кишечным трактом». Это означает, что организм не может получить доступ к необходимому количеству пищи, что приводит к головным болям.
5 домашних средств от головной боли по версии доктора:
1. Лимонная вода
Лимон — отличное средство от головной боли, так как он обладает противовоспалительными свойствами.
2. Не допускайте обезвоживания, выпивая достаточное количество воды
Недостаточное увлажнение вызывает головную боль. Таким образом, ежедневное потребление около 10-12 стаканов воды может помочь вам избавиться от этих ноющих головных болей.
3. Жуйте листья базилика
Жевание 7-8 листьев базилика уменьшит головную боль и расслабит мышцы, поскольку они обладают обезболивающими свойствами, которые успокаивают вас.
4. Холодный компресс
Попробуйте положить его на виски, так как он помогает сужать кровеносные сосуды и замедляет нервную проводимость, борясь с головными болями.
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