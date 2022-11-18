Эксперт назвала 5 домашних средств от головной боли при проблемах с пищеварением

Крайне важно знать, что такое «желудочная» головная боль, чтобы понять, как ее лечить.

Головные боли могут возникать из-за сотен причин. Одной из них могут быть проблемы с желудком или повышенной кислотностью.

Доктор Бипин Джибкате, консультант по интенсивной терапии и директор отделения интенсивной терапии в больнице Вокхардт, Мумбаи, рассказал Health Shots о связи между газами и головной болью.

Доктор Джибкате говорит: «Связь между кишечником и мозгом хорошо налажена, и у некоторых людей возникают головные боли из-за проблем с желудочно-кишечным трактом». Это означает, что организм не может получить доступ к необходимому количеству пищи, что приводит к головным болям.

5 домашних средств от головной боли по версии доктора:

1. Лимонная вода

Лимон — отличное средство от головной боли, так как он обладает противовоспалительными свойствами.

2. Не допускайте обезвоживания, выпивая достаточное количество воды

Недостаточное увлажнение вызывает головную боль. Таким образом, ежедневное потребление около 10-12 стаканов воды может помочь вам избавиться от этих ноющих головных болей.

3. Жуйте листья базилика

Жевание 7-8 листьев базилика уменьшит головную боль и расслабит мышцы, поскольку они обладают обезболивающими свойствами, которые успокаивают вас.

4. Холодный компресс

Попробуйте положить его на виски, так как он помогает сужать кровеносные сосуды и замедляет нервную проводимость, борясь с головными болями.

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