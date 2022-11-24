Эксперт рассказала, что делать, если кто-то семье заболел опоясывающим лишаем

Опоясывающий лишай возникает на любом участке тела, но очень часто имеет тенденцию проявляться в виде одной полосы волдырей, охватывающих левую или правую сторону туловища.
Доктор Ринки Капур, консультант-дерматолог и дерматохирург из The Esthetic Clinics, рассказала для медпортала HealthShots, что опоясывающий герпес можно назвать вирусной инфекцией, которая может вызывать болезненные высыпания.
Доктор Капур дала несколько советов, как помочь людям с опоясывающим лишаем
1. Принимайте противовирусные препараты по рекомендации врача. Выбирайте холодный компресс и лосьон только после того, как ваш врач прописал их.
2. Использование безрецептурных лекарств может быть рискованным для вас. Содержите пораженный участок в чистоте, чтобы избежать дальнейших болей и проблем.
3. Не царапайте пораженный участок.
4. Старайтесь носить свободную одежду. Ношение тесной одежды может вызвать раздражение кожи и появление сыпи. Убедитесь, что ваша одежда или что-то вроде пластика не прилипают к высыпаниям.
5. Ваш опоясывающий лишай заживает около месяца. Поэтому старайтесь соблюдать правила личной гигиены в это время и в остальное время.
6. Не находиться рядом с беременными женщинами или теми, кто никогда не болел ветряной оспой.
Некоторые ранние признаки опоясывающего лишая
- Жар
- Озноб
- Головная боль
- Зуд
- Расстройство желудка
- Стреляющая боль
- Красные точки на коже
- Покраснение в определенной области
Следует немедленно обратиться к врачу и обратиться за своевременным лечением.
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