Эксперт рассказала, что делать, если кто-то семье заболел опоясывающим лишаем

Опоясывающий лишай, также известный как герпес, может быть самым страшным кошмаром для пожилого человека. К сожалению, они чертовски болезненны.

Опоясывающий лишай возникает на любом участке тела, но очень часто имеет тенденцию проявляться в виде одной полосы волдырей, охватывающих левую или правую сторону туловища.

Доктор Ринки Капур, консультант-дерматолог и дерматохирург из The Esthetic Clinics, рассказала для медпортала HealthShots, что опоясывающий герпес можно назвать вирусной инфекцией, которая может вызывать болезненные высыпания.

Доктор Капур дала несколько советов, как помочь людям с опоясывающим лишаем

1. Принимайте противовирусные препараты по рекомендации врача. Выбирайте холодный компресс и лосьон только после того, как ваш врач прописал их.

2. Использование безрецептурных лекарств может быть рискованным для вас. Содержите пораженный участок в чистоте, чтобы избежать дальнейших болей и проблем.

3. Не царапайте пораженный участок.

4. Старайтесь носить свободную одежду. Ношение тесной одежды может вызвать раздражение кожи и появление сыпи. Убедитесь, что ваша одежда или что-то вроде пластика не прилипают к высыпаниям.

5. Ваш опоясывающий лишай заживает около месяца. Поэтому старайтесь соблюдать правила личной гигиены в это время и в остальное время.

6. Не находиться рядом с беременными женщинами или теми, кто никогда не болел ветряной оспой.

Некоторые ранние признаки опоясывающего лишая

Жар

Озноб

Головная боль

Зуд

Расстройство желудка

Стреляющая боль

Красные точки на коже

Покраснение в определенной области

Следует немедленно обратиться к врачу и обратиться за своевременным лечением.

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