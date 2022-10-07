Эксперты назвали болезни, с которыми столкнется почти каждый человек

Существуют болезни, которые есть практически у всех людей, но далеко не каждый догадывается о них.

Полностью здоровых людей не бывает, говорят врачи. Но есть ряд состояний через которые хоть раз в жизни пройдет каждый из нас.

Пресбиопия

Это состояние, при котором человек не может хорошо видеть вблизи, к примеру, не может читать без очков газеты и журналы. Пресбиопию еще называют возрастной дальнозоркостью, но, на самом деле, ее нельзя отнести к заболеваниям, поскольку это возрастное физиологическое изменение, которое является одним из проявлений старения организма более чем у 80% населения планеты. В то же время из-за того, что проблема доставляет дискомфорт, многие воспринимают дальнозоркость, появляющуюся с возрастом, как патологию.

Кариес

Трудно найти в наши дни человека, у которого нет кариеса. Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что число людей в возрасте 20-65 лет с этой проблемой достигает не менее 98%. Но из-за распространенности заболевания, многие не воспринимают проблему как нечто серьезное, способное заметно повлиять на здоровье.

Герпес

Эта инфекция затрагивает от 65% мирового населения. А по некоторым оценкам этот показатель может достигать и 90%. Тем не менее, про наличие у себя этой болезни узнают единицы, поскольку недуг проходит в латентной форме.

Гипертония

Все чаще повышенное кровяное давление можно встретить среди молодых людей. Чем старше становится человек, тем выше риск столкнуться с гипертонией. Статистика показывает, что эта проблема затрагивает до 65% пожилых людей. Заболевание опасно тем, что оно медленно разрушает сосуды и сердце.

Плоскостопие

Это еще одно распространенное заболевание, которое диагностируется у 80% жителей планеты. Чаще им страдают представительницы прекрасного пола. Плоскостопие нельзя игнорировать, иначе в будущем можно столкнуться с варикозным расширением вен. Специалисты рекомендуют выбирать правильную обувь и выделять время на физическую активность.

Невроз

В наших странах о психологических проблемах говорить не принято. Однако немало тех, кто страдает от невроза. По данным ВОЗ, заболевание коснулось 20% населения, однако на самом деле эта цифра может быть выше, в первую очередь по той причине, что значительная часть людей не обращается к врачу с подобными проблемами.

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