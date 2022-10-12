Эксперты назвали два овоща, которые могут навредить кишечнику

Если вы часто боретесь с проблемами кишечника, такими как газы и вздутие живота, скорее всего, корень проблемы кроется в напитках, которые вы пьете, или в продуктах, которые вы едите.

К сожалению, даже продукты, которые часто считаются отличными вариантами для вашего здоровья в целом, могут привести к проблемам с кишечником и общему дискомфорту, включая многие другие полезные овощи.

SheFinds.com поговорили с диетологом Лизой Ричардс, и она рассказала, что когда дело доходит до газов и вздутия живота, вам нужно держаться подальше от брюссельской капусты и лука.

Брюссельская капуста

Хотя они, несомненно, вкусны и полезны для вашего тела в умеренных количествах, Ричардс предупреждает, что тем, кто борется с проблемами пищеварения, такими как газы и вздутие живота, следует с осторожностью относиться к вечно спорной брюссельской капусте. Она отмечает, что хотя эти овощи богаты омега-3 жирными кислотами, что делает их отличным вариантом для тех, кто придерживается растительной диеты, они также богаты клетчаткой, которая может быть как полезной, так и вредной для вашего кишечника. Она объясняет, что вся эта клетчатка «может вызвать газообразование и вздутие живота в больших количествах».

Лук

Еще одним овощем, содержащим большое количество фруктанов, является лук. Бест объясняет, что «этот популярный овощ может быть тяжелым для кишечника, потому что его трудно расщепить», особенно в больших количествах. «Это может привести к газообразованию, вздутию живота и дискомфорту в животе, поскольку кишечные бактерии изо всех сил пытаются расщепить эти углеводы», — объясняет она. К сожалению, есть и другие плохие новости для тех из нас, кто считает лук и чеснок основой любого хорошего рецепта. «В сочетании с чесноком боль и дискомфорт в кишечнике могут усилиться», — говорит Бест.