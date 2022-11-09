Эксперты назвали главные биохаки, чтобы подготовить тело к зиме

Низкие температуры могут увеличить вероятность заболеть. Так что следуйте этим 4 биохакам, чтобы оставаться в форме и быть здоровым зимой.

Исследование Йельского университета в 2015 году показало, что этот вирус размножается быстрее, когда температура ниже, что делает для нас еще более важным укрепление нашего иммунитета зимой.

Медпортал HealthShots назвал 4 биохака, чтобы подготовить тело к зиме.

1. Пейте зеленый чай каждый день, чтобы согреться

Сохранение тепла и укрепление иммунитета в зимний период могут помочь вам предотвратить простуду и грипп.

2. Инвестируйте в увлажнитель воздуха ради здоровья дыхательных путей

Помимо свежего холодного воздуха, зима также ассоциируется со смогом. Исследования показывают, что смог, который представляет собой не что иное, как туман, насыщенный загрязняющими веществами, может привести ко многим респираторным и сердечным заболеваниям в любом возрасте. Использование увлажнителей воздуха может не только улучшить качество воздуха в помещении, но и предотвратить высыхание глаз, носа и верхних дыхательных путей, тем самым снижая риск инфекций дыхательных путей.

3. Следуйте этому режиму из 5 упражнений в помещении для хорошего физического и психического здоровья.

Занятия спортом в зимние месяцы сделают вас счастливыми и энергичными, а также повысят вашу выносливость и сохранят здоровье сердца.

4. Ешьте йогурт, чтобы поддерживать уровень витамина D

Мы знаем, что пребывание на солнце — отличный способ получить суточную дозу витамина D. Однако, когда солнечного света в зимние месяцы не хватает, вы можете сохранить свою квоту, употребляя натуральный йогурт.

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