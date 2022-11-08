Названы продукты, которые категорически нельзя употреблять в сыром виде

Медики назвали семь наиболее небезопасных продуктов, которые точно не стоит пробовать в сыром виде, а уж тем более — сочетать между собой в блюдах.

Даже заядлым любителям новых вкусов и кулинарных экспериментов, важно никогда не пробовать сырыми некоторые продукты.

Об этом пишет healthinfo.ua.

Фасоль в сыром виде содержит белки лектины, расщепляемые в процессе приготовления на огне. Не все они одинаково токсичны, а некоторые даже — полезны, но такие белки, как фитогемагглютинины, например, способны вызвать расстройство желудка и кишечника. Избавить фасоль от лектинов, а себя — от лишнего риска можно просто замочив бобы минимум на 5 часов в холодной воде, а затем процедив, промыв и отварив в течение хотя бы 30 минут на среднем огне.

Горький миндаль. Тот миндаль, что все мы обычно привыкли есть, именуется сладким, в то время как его близкий родственник горький миндаль буквально может травить толпы содержащимся в себе цианистым водородом. Тем не менее его используют в кулинарии Европейские повара уважают горький миндаль за интересный вкус, но и подготавливают они его так, что никаких симптомов — от легкого головокружения и головной боли до рвоты и судорог — у дегустаторов и в помине не возникает.

Картофель полностью исключен из диеты не только тех, кто следит за своим весом, но и так называемых сыроедов, и дело тут совсем не в углеводах. Просто в сыром картофеле может содержаться слишком много потенциально токсичного вещества соланина, которого особенно много в тех клубнях, что имеют зеленую пигментацию кожуры.

Таро или, как этот овощ еще называют, Колоказия съедобная является более полезным родственником картофеля, но вреден он в сыром виде уже по другой причине. При всем своем богатстве клетчаткой, калием, витамином С, кальцием, витаминами Е и группы В, а также великим множеством микроэлементов, таро небезопасен из-за соединения оксалата кальция. Именно оно может привести сначала к онемению ротовой полости, а затем, при продолжении поедания сырого плода, к удушью или, если повезет выжить, к образованию камней в почках.

Касторовые бобы. Чаще в отношении этих бобов, из которых человек привык получать так хорошо помогающее при запорах касторовое масло, используется термин «клещевина». Несмотря на всю красоту самого дерева с его ярко-красными листьями и желтыми цветками, сами плоды — тоже, кстати, интересные на вид — содержат слишком большую дозу уже знакомых нам лектинов под названием рицин.

Оливки. Причина — полностью разрушаемое в процессе засаливания вещество олеуропеин, придающее свежим оливкам горький вкус. Интересно то, что потенциально олеуропеин даже полезен, вот только горечь не дает нам полностью насладиться его преимуществами. Ее, конечно, можно попытаться убавить при помощи выдержки плодов в пресной воде, но соленый маринад все-таки будет предпочтительней.

Дикорастущие грибы могут быть в сыром виде потенциально смертельно опасными, да и просто слишком жесткими, чтобы желудок успешно справился с их перевариванием. Все дело в ином, чем у овощей и фруктов, строении клеточных стенок грибов, которые при разрушении в процессе обработки позволяют получить больше пользы от продукта. Существуют, правда, и безопасные в сыром виде грибы, но лишь немногие эксперты могут определить их на глаз.

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