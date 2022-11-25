Эксперты назвали лучшее время для кофе

Ряд специалистов сходятся во мнении, что чашка горячего напитка через 30 минут после пробуждения поможет организму проснуться и снизит аппетит.

Американские диетологи назвали лучшее время, чтобы выпить чашечку кофе.

Их рекомендации опубликовал сайт She Finds.

Кофеин не только дарит заряд бодрости, но улучшает обмен веществ, облегчая сжигание жира в состоянии покоя. Американский врач-диетолог Кристина Таул советует после пробуждения выпить стакан воды с лимонным соком натощак, а через полчаса – чашку кофе вместе с завтраком.

По ее словам, вода с лимоном создаст правильную щелочную среду в желудке, а кофе в течение 30 минут после пробуждения будет снижать аппетит, что позволит съесть свой первый прием пищи, не испытывая сильного голода.

Слова коллеги подтвердила диетолог Лиза Ричардс. Кофе на завтрак поможет не объедаться. С утра многим людям хочется съесть побольше, отметила она.

При этом наилучшим вариантом будет черный кофе без сахара. Ричардс говорит, что желательно получать калории вместе с полезными элементами из нормальной пищи, а очень сладкий кофе –это просто пустые калории.

Кроме того, диетологи не рекомендуют использовать кофе для подавления аппетита в течение дня, питаясь регулярно и сбалансировано.

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