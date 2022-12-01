Эксперт назвала лучшие закуски для укрепления здоровья сердца

Ни для кого не секрет, что ваша диета играет важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы.

SheFinds поговорили с Джоанной Вен, сертифицированным тренером по здоровому образу жизни и основателем Spices & Greens, чтобы узнать о лучших перекусах, которые вы можете есть ежедневно, чтобы улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Она дала четыре своих любимых варианта: яблоки, тыквенные семечки, грецкие орехи и темный шоколад.

1. Яблоки

Одним из лучших питательных веществ, о котором следует помнить, когда речь идет о здоровье сердца, является клетчатка, и, к счастью, Вен говорит, что перекус хрустящим яблоком — это фантастический способ получить больше клетчатки в своем рационе. «Яблоки — отличный источник клетчатки, которая может помочь снизить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний», — объясняет она.

2. Грецкие орехи

Орехи — еще один фантастический вариант, когда речь идет о полезных для сердца закусках, которые одновременно вкусны и питательны. Вен говорит нам, что грецкие орехи, в частности, содержат большое количество омега-3 жирных кислот, «которые, как было показано, снижают риск сердечных заболеваний».

3. Тыквенные семечки

Тыквы полезны по многим причинам благодаря всем невероятным питательным веществам, которые они предлагают, и, как оказалось, их семена также полезны для вас, особенно когда речь идет о здоровье сердца! «Тыквы — хороший источник магния, который помогает расслабить кровеносные сосуды и снизить кровяное давление», — объясняет Вен.

4. Темный шоколад

Темный шоколад — это больше, чем просто сладкое удовольствие; к счастью, он также имеет свою долю пользы для здоровья, особенно когда речь идет о вашем сердце! «Темный шоколад богат флавоноидами, которые, как было доказано, снижают кровяное давление и улучшают кровоток», — объясняет Вен.

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