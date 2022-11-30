Белковая диета помогает улучшить сон – ученые

Диетологи из Университета Пердью в США обнаружили, что высокое потребление белка улучшает показатели сна у взрослых, страдающих ожирением.

Об этом сообщалось в издании American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые решили проверить, как повлияет потребление пищи с высоким содержанием белка и низкой энергетической ценностью на людей, страдающих от избыточного веса. Для этого они провели два исследования. Сначала 14 участников в возрасте от 53 до 59 лет с высоким индексом массы тела должны были соблюдать диету, основанную на потреблении говядины, свинины, сои и бобовых в течение трех месяцев.

По истечении каждого месяца участники оценивали качество своего сна. В результате было зафиксировано увеличение количества белка в организме вне зависимости от его источника, а оценка качества сна на конечном этапе оказалась выше.

Во втором исследовании принимали участие 44 участника в возрасте от 51 до 53 лет. Их разделили на две группы: рацион первой состоял из продуктов с нормальным содержанием протеинов, а второй – из пищи с высоким содержанием белка. Этот эксперимент длился 16 недель, и на выходе оказалось, что для первой группы показатель качества сна не изменился, в то время как вторая группа стала спать лучше.

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