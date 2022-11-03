Эксперты назвали напитки, которые приводят к образованию тромбов

Образование тромбов может быть спровоцировано из-за частого употребления некоторых напитков. Главных врагов нашего здоровья ученые и врачи называют четыре.

Об этом пишет Express.

Говоря об опасности тромбов, врачи, прежде всего подразумевают, что когда они попадают в такие органы, как легкие или сердце, это вызывает серьезную обеспокоенность.

Так, по словам диетолога Рори Батта, сладкие напитки могут быть одним из виновников образования тромбов из-за их влияния на уровень холестерина.

По его словам, сахар не только повышает уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина), но также приносит с собой много окислительного стресса и воспаления, что может повысить риск атеросклероза… Воспаление способствует таким процессам, как агрегация тромбоцитов, благодаря чему образуются тромбы», – говорит эксперт.

Чтобы снизить вероятность образования тромбов, он посоветовал не употреблять слишком много таких напитков:

сладкие газированные напитки,

некачественные фруктовые соки (с добавлением сахара, без мякоти),

сладкие ликеры, настойки,

энергетики.

Американская кардиологическая ассоциация также сообщила, что исследование выявило связь между холестерином и венозной тромбоэмболией (ВТЭ), возникающей, когда в вене образуется тромб.

Известно, что холестерин ЛПНП – так называемый «плохой» холестерин – сужает артерии, которые могут привести к инфарктам и инсультам. Теперь также подозревают, что он способствует венозной тромбоэмболии, согласно новым исследованиям, говорится в сообщении организации.

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