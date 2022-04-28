Эксперты назвали напиток, который поможет быстро сжечь жир и похудеть

Висцеральный жир подвергает людей опасности сердечного приступа и нарушения обмена веществ. По словам эксперта в области здравоохранения, один напиток поможет быстро избавиться от вредного жира и похудеть.

Об этом пишет Express.

Одной из основных опасностей висцерального жира является выработка большего количества белков, называемых цитокинами, которые вызывают слабое воспаление. Это, в свою очередь, повышает риск других хронических заболеваний. Сочетание физических упражнений и диеты необходимо для уменьшения накопления висцерального жира в организме.

По словам эксперта-психолога по здоровому образу жизни Иевы Кубилиуте, один зеленый сок может дать быстрые результаты. Листья, семена, цветы и плоды кориандра богаты антиоксидантами, которые помогают пищеварению. Это растение обладает широким спектром лечебной активности, включая антидиабетические, антиоксидантные и противораковые функции.

Она пояснила, что сок кориандра работает за счет увеличения метаболизма, таким образом сжигая больше калорий с более высокой частотой. Вам может не понравиться его вкус, но смешивание с лимонным соком улучшает вкус и дает больший эффект.

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