Эксперты назвали напиток, который поможет быстро сжечь жир и похудеть

17:53, 28 апреля 2022
Общество
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Фото: pixabay.com

Висцеральный жир часто называют «скрытым» жиром, потому что он расположен внутри тела, где его нельзя потрогать или увидеть. Но при этом он очень опасен для здоровья.

Висцеральный жир подвергает людей опасности сердечного приступа и нарушения обмена веществ. По словам эксперта в области здравоохранения, один напиток поможет быстро избавиться от вредного жира и похудеть.

Об этом пишет Express.

Одной из основных опасностей висцерального жира является выработка большего количества белков, называемых цитокинами, которые вызывают слабое воспаление. Это, в свою очередь, повышает риск других хронических заболеваний. Сочетание физических упражнений и диеты необходимо для уменьшения накопления висцерального жира в организме.

По словам эксперта-психолога по здоровому образу жизни Иевы Кубилиуте, один зеленый сок может дать быстрые результаты. Листья, семена, цветы и плоды кориандра богаты антиоксидантами, которые помогают пищеварению. Это растение обладает широким спектром лечебной активности, включая антидиабетические, антиоксидантные и противораковые функции.

Она пояснила, что сок кориандра работает за счет увеличения метаболизма, таким образом сжигая больше калорий с более высокой частотой. Вам может не понравиться его вкус, но смешивание с лимонным соком улучшает вкус и дает больший эффект.

«Курсор» ранее информировал, что названы продукты, которые особенно полезны для мужчин. Специалисты назвали перечень продуктов, которые помогут мужчинам замедлить старение. Особенно такие рекомендации полезны мужчинам 50 лет и старше.

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Автор материала:
Тали Малкина
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