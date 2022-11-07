Эксперты назвали напиток, который способен замедлить старение

Красное вино способно замедлить процесс старения человека. К такому выводу пришли специалисты Университетского колледжа в Лондоне в ходе исследования.

Об этом пишут podrobnosti.

Согласно выводам ученых, употребление красного вина в умеренных количествах может принести антивозрастной эффект.

«Такому действию напитка способствует содержащийся в нем ресвератрол. Данный компонент стимулирует активацию в организме белка сиртуина, который замедляет процесс старения и устраняет повреждения ДНК», — говорится в сообщении.

По словам одного из авторов исследования Генри Байеле, белок сиртуин способен увеличивать продолжительность жизни через предотвращение или замедление начала заболеваний. Более того, исследования показали, что ресвератрол может не только усиливать каталитическую активность сиртуинов, но и запускать передачу сигналов данного элемента через рецепторы эстрогена, имитируя эстрадиол.

В частности, эстрадиол способен замедлить развитие сахарного диабета 2 типа, предотвращает остеопороз, метаболический синдром, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания.

Доктор Генри Байеле отметил, что ресвератрол также может обладать противоположным эффектом, если количество употребляемого красного вина будет слишком высоко. То есть, данный элемент может замедлить старение лишь при условии умеренного употребления алкогольного напитка, дополняя здоровую диету. Такое правило распространяется как на мужчин, так и на женщин любого возраста. Для достижения желаемого эффекта не стоит употреблять более одного бокала вина в день.

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