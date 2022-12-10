Эксперты назвали продукты, которые вызывают больше всего отравлений

Курица, яйца, рыба и овощи — именно эти повседневные продукты чаще всего становятся причиной отравлений.

Диетолог из Испании Мария Мерино назвала продукты, которые чаще всего вызывают отравления.

Об этом сообщает La Vanguardia.

По ее словам, особую осторожность следует соблюдать, употребляя яйца. Их обязательно нужно хранить в холодильнике. Ни в коем случае их нельзя мыть из-за защитной пленки, которая покрывает скорлупу. Также не следует оставлять при комнатной температуре блюда, в которые добавляют майонез иди другой яичный соус. После подачи такие блюда нужно убирать в холодильник.

Также довольно часто можно отравиться морепродуктами и рыбой. Морские деликатесы нужно покупать в проверенных местах, где соблюдаются санитарные нормы.

Врач также отмечает, что рыба должна подвергаться заморозке перед употреблением как минимум на 72 часа.

Среди мяса наибольшую опасность отравления вызывает курица, которую нельзя есть сырой ни при каких обстоятельствах. Из-за сальмонеллы и стафилококка это мясо всегда нужно доводить до полной готовности.

Диетолог также напомнила о необходимости тщательно мыть фрукты и овощи. Для того, чтобы правильно делать это, она посоветовала использовать миску с водой и лимонным соком. Как ни странно, овощи также входят в ТОП продуктов, которые вызывают отравления, и именно из-за того, что их плохо моют перед употреблением.

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