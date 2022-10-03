Эксперты назвали самую полезную рыбу, которую обязательно нужно включать в рацион

Богатую белком, Омега-3 и Омега-6 кислотами рыбу стоит ввести в рацион в осеннее время.
Об этом пишет Еatthis.
Согласно выводам диетологов, самой полезной рыбой из недорогих сортов считается скумбрия.
Эксперты говорят, что употребление продукта стимулирует в организме выработку серотонина, который еще называют «гормоном радости». Наличие такой рыбы в рационе может улучшить настроение, уберечь от депрессии.
Ученые добавляют, что скумбрия имеет самое высокое содержание омега-3 жирных кислот среди жирной рыбы: примерно 2,5-2,6 грамма омега-3 жира в 100 граммах. Эти жирные кислоты, содержащиеся в скумбрии, могут помочь уменьшить хроническое воспаление и, в свою очередь, снизить риск серьезных заболеваний, — рассказывают ученые.
Особенно полезной является рыба для пациентов с диабетом и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.
Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.