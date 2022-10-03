Эксперты назвали самую полезную рыбу, которую обязательно нужно включать в рацион

Диетологи в один голос твердят — обязательно ешьте рыбные блюда, особенно когда на улице холодает.

Богатую белком, Омега-3 и Омега-6 кислотами рыбу стоит ввести в рацион в осеннее время.

Об этом пишет Еatthis.

Согласно выводам диетологов, самой полезной рыбой из недорогих сортов считается скумбрия.

Эксперты говорят, что употребление продукта стимулирует в организме выработку серотонина, который еще называют «гормоном радости». Наличие такой рыбы в рационе может улучшить настроение, уберечь от депрессии.

Ученые добавляют, что скумбрия имеет самое высокое содержание омега-3 жирных кислот среди жирной рыбы: примерно 2,5-2,6 грамма омега-3 жира в 100 граммах. Эти жирные кислоты, содержащиеся в скумбрии, могут помочь уменьшить хроническое воспаление и, в свою очередь, снизить риск серьезных заболеваний, — рассказывают ученые.

Особенно полезной является рыба для пациентов с диабетом и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

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