Эксперты назвали шесть симптомов рака у мужчин

Об этом сообщает Daily Express.
Врач Кэтрин Туррилл говорит, что симптомы рака часто можно перепутать с признаками менее серьезного заболевания, что может привести к игнорированию болезни. Однако она советует людям внимательно отнестись к любым признакам развития недуга и не игнорировать ухудшение самочувствия.
Также важно следить за изменениями формы груди, выделениями из сосков и раздражением кожи грудной клетки. Указанные явления могут быть признаком рака груди. Этот вид онкологического заболевания редко встречается у мужчин, но исключать его нельзя.
Помимо этого, рекомендуется обращать внимание на резкую потерю веса, проблемы с мочеиспусканием, а также изменением формы или размера тестикул.
Ранее Курсор рассказывал, что медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.
Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.