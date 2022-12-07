Эксперты назвали шесть симптомов рака у мужчин

Специалисты из организации Cancer Research UK назвали шесть основных симптомов рака у мужчин. При их появлении стоит немедленно нанести визит своему врачу и пройти обследование.

Об этом сообщает Daily Express.

Врач Кэтрин Туррилл говорит, что симптомы рака часто можно перепутать с признаками менее серьезного заболевания, что может привести к игнорированию болезни. Однако она советует людям внимательно отнестись к любым признакам развития недуга и не игнорировать ухудшение самочувствия.

Так, кровь в моче и фекалиях может указывать на возникновение рака мочевого пузыря или кишечника. В случае обнаружения подобных симптомов необходимо не откладывать поход к врачу.

Также важно следить за изменениями формы груди, выделениями из сосков и раздражением кожи грудной клетки. Указанные явления могут быть признаком рака груди. Этот вид онкологического заболевания редко встречается у мужчин, но исключать его нельзя.

Специалисты посоветовали обратиться к врачу при непрекращающемся кашле, особенно если он сопровождается отхаркиванием крови.

Помимо этого, рекомендуется обращать внимание на резкую потерю веса, проблемы с мочеиспусканием, а также изменением формы или размера тестикул.

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