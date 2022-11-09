Эксперты назвали специи, которые помогают сжигать лишние жиры

Острая пища стимулирует обмен веществ, а потому процессы сжигания жира ускоряются. Таким образом, острые специи способствует похудению, уверяют эксперты.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Кайенский перец. Его действующее вещество капсаицин вызывает быстрое чувство сытости, стимулирует термогенез, при котором увеличивается расход калорий. Чтобы резкость специи не повредила желудку, рекомендуется употреблять до 0,9 г (примерно четверть чайной ложки) в день.

Имбирь. Из-за его специфического влияния на уровень сахара в крови подавляется аппетит, сокращается количество потребляемых калорий. Употреблять нужно умеренно, не более четырех граммов в день.

Тмин. Исследование с участием женщин, имевших избыточный вес, показало, что тмин может давать ощутимый эффект снижения жировой массы тела, ИМТ, похудения талии. Специя положительно влияет на уровень холестерина, триглицеридов.

Семена горчицы. Было установлено, что горчица повышает метаболизм, делая сжигание жира интенсивнее на 25 процентов. Этот эффект длится до семи часов после употребления. Особенно полезна зерновая горчица.

Корица. Добавляя ее в еду, напитки, мы помогаем организму лучше регулировать уровень сахара и инсулина в крови, что обеспечивает длительное чувство сытости, не дает переедать.

Черный перец. Его активный ингредиент пиперин оказывает влияние на потерю веса, снижает уровень холестерина, триглицеридов за счет ускоренного сжигания жира.

Розмарин. Также способствует похудению. В исследовании была обнаружена связь между его включением в питание и уменьшением массы жира.

Ранее Курсор сообщал пять способов снизить сахар в крови естественным образом.

Также мы писали, что названы продукты, которые могут притормозить процесс старения организма.