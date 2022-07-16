Эксперты объяснили, почему нельзя мыть мясо перед приготовлением

Для уничтожения патогенов следует придать его термической обработке, а вот мыть мясо абсолютно бесполезно и очень опасно.

С самого детства нас учили, что все продукты перед едой или готовкой нужно мыть, чтобы убрать бактерии и грязь. Но, как заявили специалисты, мясо перед приготовлением категорически нельзя промывать под водой.

Об этом пишет lifedon.

Дело в том, что мясо может содержать патогенные бактерии кампилобактер, которые при употреблении в пищу могут вызвать диарейные заболевания. Чаще всего патогенами заражено мясо птицы.

Для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом они представляют серьезный риск для здоровья, предупредили эксперты.

Симптомы появляются в течение от 1 до 10 дней после попадания бактерий в организм (обычно в течение 3-5 дней) и могут проявляться в легкой или тяжелой форме.

Эксперты уверяют, что удалить патогенные бактерии и микробы путем мытья мяса не удастся. Поскольку вода из-под крана недостаточно горячая, чтобы убить бактерии. Вместо этого патогены распространяются повсюду в раковине, кухонной утвари и, в конечном итоге, по всей кухне через брызги воды после мытья посуды.

Бактерии из сырого мяса могут при мытье распространиться на другие продукты питания. Потому не рекомендовано и использовать одну досточку для мяса и других продуктов.

Существует миф о том, что замачивая мясо или птицу в соленой воде или воде с уксусом, — мы повышаем пищевую безопасность такой продукции. Но в действительности замачивание влияет только на вкус готового продукта, но никак не повышает его безопасность.

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