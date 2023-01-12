Эксперты посоветовали напиток, который может замедлить процесс старения мозга

Исследователи отметили, что наиболее выраженный положительный эффект достигается у тех, кто выпивал по два стакана яблочного сока на протяжении месяца. У таких пациентов значительно улучшилось состояние. В частности у тех, кто уже имел болезни, поведение стало более адекватным, снизился уровень тревожности, а также проявление слабоумия, утверждают ученые.

По мнению исследователей, регулярное употребление фруктовых соков задержит начало и воспрепятствует дальнейшему развитию заболевания. Однако важно помнить, что соки не всегда позволены при ряде других болезнях, потому прежде всего, стоит посоветоваться со своим врачом.

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