Эксперт призвала прекратить есть эти три продукта для более здорового кишечника

Если вы боретесь с частыми проблемами пищеварения, вы, вероятно, знаете, что определенные продукты и напитки могут быть основными триггерами.

Эксперты сходятся во мнении, что лучше избегать воспалительных ингредиентов, таких как рафинированный сахар, искусственные подсластители и алкоголь .

Чтобы узнать больше о влиянии каждой из этих вещей на здоровье (особенно о роли, которую они играют в проблемах с кишечником), SheFinds поговорили с экспертом Кристиной Форд, MS, PA-C. Она дала краткое изложение того, почему вы, возможно, захотите отказаться от них, если хотите перезагрузить свой кишечник.

1. Сахар-рафинад

При употреблении в избытке рафинированный сахар, который содержится во многих ваших любимых сладостях, может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно когда речь идет о здоровье кишечника. Это связано с тем, что, как говорит Форд, «рафинированные сахара напрямую воздействуют на слизистую оболочку кишечника, повреждая защитный слизистый слой. Это может привести к значительному воспалению и уменьшить количество хороших бактерий в нашей слизистой оболочке».

2. Искусственные подсластители

Сахар — не единственный сладкий ингредиент, который может сказаться на здоровье вашего кишечника; к сожалению, искусственные подсластители также могут быть вредными. «Употребление искусственных подсластителей не только снижает естественную способность организма правильно мобилизовать сахар из крови в мышцы и жир, но также было обнаружено, что они негативно влияют на микробиом нашего кишечника», — предупреждает Форд.

3. Алкоголь

Форд говорит, что также важно максимально ограничить потребление алкоголя, если вам нужно восстановить здоровье кишечника. Она объясняет, что алкоголь «непосредственно влияет на кишечную флору (бактерии), увеличивая количество бактерий, вызывающих воспаление и раздражение, и уменьшая количество здоровых бактерий, которые помогают пищеварению».

Ранее Курсор писал, что названы ошибки в отношении здоровья, которые могут привести к ожирению печени.