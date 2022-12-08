Названы ошибки в отношении здоровья, которые могут привести к ожирению печени

Накопление избыточного жира в печени может серьезно подорвать ваше здоровье.

Вот семь ошибок в здоровье, которые могут привести к ожирению печени.

Об этом написала Сонакши Кохли для портала HealthShots.

Употребление алкоголя: каждый раз, когда вы пьете алкоголь, чтобы притупить свои чувства и «расслабиться», вы на самом деле в конечном итоге теряете пару клеток печени из-за необратимого повреждения, накапливая жир в своей печени. Это основная причина ожирения печени, и возникающее в результате состояние известно как алкогольная жировая болезнь печени (AFLD).

Вы слишком небрежно относитесь к своим преобладающим состояниям здоровья: излишне говорить, что если вы не ведете здоровый образ жизни для борьбы с проблемами со здоровьем, ваша печень тоже обязательно пострадает.

Вы ленивы и знаете это: нездоровое питание и отсутствие физической активности — два основных фактора, которые могут привести к увеличению веса и даже ожирению в долгосрочной перспективе.

Жир на животе: хотя ожирение в целом является состоянием, которого следует опасаться, избыточный жир на животе или висцеральное ожирение особенно опасны. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, это связано с жировой болезнью печени.

Ваше пристрастие к сладкому: согласно исследованию, опубликованному в журнале Eating and Weight Disorders, избыточное потребление сладких напитков, десертов или всего, что содержит сахар, может привести к накоплению жира в печени.

Вы недооцениваете враждебность углеводов: несомненно, углеводы сохраняют вашу энергию и здоровье. Однако, если вы полагаетесь на рафинированные углеводы, такие как хлеб, макаронные изделия, мука и т. д. для получения этой энергии, это может иметь неприятные последствия и привести к ожирению печени согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале клинического питания.

Рафинированные углеводы имеют тенденцию повышать уровень сахара в крови вскоре после их употребления. Это, в свою очередь, может вызвать резистентность к инсулину и привести к ожирению печени.

Ваш кишечник буквально превращается в канаву: согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале молекулярных наук, нездоровый или негерметичный кишечник или другие проблемы с кишечником, возникающие из-за отсутствия здоровых бактерий в пищеварительной системе, могут привести к ожирению печени.

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