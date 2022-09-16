Эксперты рассказали, как остановить хроническую усталость

Сегодня хроническая усталость – это болезнь цивилизации, которая чаще всего поражает молодых женщин (30-40 лет) и в основном мужчин чуть постарше (40-50 лет).

Усталый человек мечтает об отдыхе. В зависимости от силы усталости облегчение может принести отдых на диване, выезд за город в сочетании с отдыхом на лоне природы, а также успокаивающий сон. Принято считать, что сон — лучший союзник уставших людей. Однако бывают случаи, когда сон не дает ожидаемого облегчения, а отдых на даче у леса не улучшает самочувствие. Постоянная усталость, сонливость, апатия и упадок сил – сигналы, которые нельзя недооценивать. Это признак того, что вы можете страдать от синдрома хронической усталости.

Симптомы хронической усталости включают ряд различных заболеваний. У человека, страдающего хронической усталостью, все нижеперечисленное встречается редко, но большое количество симптомов должно пробуждать нашу бдительность. Обычно симптомы сохраняются в течение 6 месяцев или продолжают возвращаться, иногда даже в более тяжелой форме.

К наиболее распространенным симптомам хронической усталости относятся: