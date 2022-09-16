Эксперты рассказали, как остановить хроническую усталость

08:00, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Сегодня хроническая усталость – это болезнь цивилизации, которая чаще всего поражает молодых женщин (30-40 лет) и в основном мужчин чуть постарше (40-50 лет).

Усталый человек мечтает об отдыхе. В зависимости от силы усталости облегчение может принести отдых на диване, выезд за город в сочетании с отдыхом на лоне природы, а также успокаивающий сон. Принято считать, что сон — лучший союзник уставших людей. Однако бывают случаи, когда сон не дает ожидаемого облегчения, а отдых на даче у леса не улучшает самочувствие. Постоянная усталость, сонливость, апатия и упадок сил – сигналы, которые нельзя недооценивать. Это признак того, что вы можете страдать от синдрома хронической усталости.

Симптомы хронической усталости включают ряд различных заболеваний. У человека, страдающего хронической усталостью, все нижеперечисленное встречается редко, но большое количество симптомов должно пробуждать нашу бдительность. Обычно симптомы сохраняются в течение 6 месяцев или продолжают возвращаться, иногда даже в более тяжелой форме.

К наиболее распространенным симптомам хронической усталости относятся:

  • длительная усталость и истощение организма, длящиеся не менее полугода,
  • проблемы с концентрацией внимания,
  • проблемы с памятью,
  • мышечные и суставные боли,
  • боль в горле, охриплость,
  • увеличенные и гиперчувствительные лимфатические узлы,
  • беспокоящие головные боли, отличные от предыдущих,
  • общее ощущение недомогания,
  • нет регенерации независимо от сна,
  • ухудшение самочувствия после физической нагрузки продолжительностью более 24 часов.

У значительной части людей заболевание диагностируется в результате инфекции (например, гриппа), очень сильной реакции на стресс или слишком интенсивных физических нагрузок. Симптомы, которые могут сосуществовать при синдроме хронической усталости, также включают:

  • боль в животе,
  • метеоризм и расстройство желудка,
  • диарея,
  • тошнота,
  • рвота,
  • депрессия
  • головокружение,
  • ушная боль,
  • боль в челюсти,
  • отсутствие аппетита,
  • сухость в горле,
  • жесткие мышцы, когда вы просыпаетесь,
  • синдром сухого глаза,
  • хронический кашель,
  • аритмия,
  • ощущение жжения рук, ног и лица.

Сонливость и хроническая усталость — лечение

Способ лечения хронической усталости зависит от ее причины. Например, если у пациента проблемы с сонливостью, врач может назначить снотворное. Если мы имеем дело с крайне истощенным человеком, рекомендуется лечение витамином С (чаще всего вводится внутривенно). Однако, когда депрессия является проблемой, используются антидепрессанты. Таким образом, лечение зависит от имеющихся симптомов. Главное всегда как можно быстрее справиться с основным недугом. Часто также советуют обратиться за помощью к психотерапевту, который подскажет способ расслабиться и отдохнуть.

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Автор материала:
Ирен Давид
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