Эксперты рассказали, как остановить хроническую усталость

Усталый человек мечтает об отдыхе. В зависимости от силы усталости облегчение может принести отдых на диване, выезд за город в сочетании с отдыхом на лоне природы, а также успокаивающий сон. Принято считать, что сон — лучший союзник уставших людей. Однако бывают случаи, когда сон не дает ожидаемого облегчения, а отдых на даче у леса не улучшает самочувствие. Постоянная усталость, сонливость, апатия и упадок сил – сигналы, которые нельзя недооценивать. Это признак того, что вы можете страдать от синдрома хронической усталости.
Симптомы хронической усталости включают ряд различных заболеваний. У человека, страдающего хронической усталостью, все нижеперечисленное встречается редко, но большое количество симптомов должно пробуждать нашу бдительность. Обычно симптомы сохраняются в течение 6 месяцев или продолжают возвращаться, иногда даже в более тяжелой форме.
К наиболее распространенным симптомам хронической усталости относятся:
- длительная усталость и истощение организма, длящиеся не менее полугода,
- проблемы с концентрацией внимания,
- проблемы с памятью,
- мышечные и суставные боли,
- боль в горле, охриплость,
- увеличенные и гиперчувствительные лимфатические узлы,
- беспокоящие головные боли, отличные от предыдущих,
- общее ощущение недомогания,
- нет регенерации независимо от сна,
- ухудшение самочувствия после физической нагрузки продолжительностью более 24 часов.
У значительной части людей заболевание диагностируется в результате инфекции (например, гриппа), очень сильной реакции на стресс или слишком интенсивных физических нагрузок. Симптомы, которые могут сосуществовать при синдроме хронической усталости, также включают:
- боль в животе,
- метеоризм и расстройство желудка,
- диарея,
- тошнота,
- рвота,
- депрессия
- головокружение,
- ушная боль,
- боль в челюсти,
- отсутствие аппетита,
- сухость в горле,
- жесткие мышцы, когда вы просыпаетесь,
- синдром сухого глаза,
- хронический кашель,
- аритмия,
- ощущение жжения рук, ног и лица.
Сонливость и хроническая усталость — лечение
Способ лечения хронической усталости зависит от ее причины. Например, если у пациента проблемы с сонливостью, врач может назначить снотворное. Если мы имеем дело с крайне истощенным человеком, рекомендуется лечение витамином С (чаще всего вводится внутривенно). Однако, когда депрессия является проблемой, используются антидепрессанты. Таким образом, лечение зависит от имеющихся симптомов. Главное всегда как можно быстрее справиться с основным недугом. Часто также советуют обратиться за помощью к психотерапевту, который подскажет способ расслабиться и отдохнуть.