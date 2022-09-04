Ученые рассказали, как улучшить сон у школьников

Ученые из Стэндфордского университета рассказали об эффективном и простом способе, который поможет детям хорошо выспаться. Это очень важно, потому что от 6 до 13 лет человек должен спать 9-11 часов каждый день, но многие игнорируют это правило, что может обернуться вредом для здоровья.

К исследованию привлекли примерно одну тысячу школьников третьих и пятых классов из учебных заведений, которые расположены в неблагополучных районах. Многие из них живут за чертой бедности, что оказывает непосредственное влияние на сон детей.

Об этом сообщает CNN.

По словам экспертов, если на улице царит криминогенная ситуация, то у таких детей наблюдается постоянный стресс, мешающий им спать. Для изучения этого вопроса участников эксперимента разделили на три группы, где в одной учащиеся два раза в неделю на физкультуре занимались дыхательными техниками из йоги.

Благодаря этим упражнениям они должны были научиться распознавать стресс и управлять им. Дети из контрольной группы занимались обычными физическими упражнениями, предусмотренными учебной программой. Еще в одной школе реализовали программу по развитию внимательности и управлению стрессом.

Школьники изучали технику осознанного дыхания. В рамках этого они уделяли время упражнению «дыхание морской звезды», где нужно представить, что твоя рука – морская звезда, которая поднимается на вздохе. В среде старших участников практиковали «дыхание океана» – вдох через нос и выдох через рот.

После 3-месячных исследований ученые отобрали 58 детей, занимающихся осознанным дыханием, и 57 школьников из контрольной группы. Оказалось, что в первой группе в среднем дети спали на 74 минуты больше, чем их сверстники, которые делали обычные физические упражнения. Также на более высокое качество сна первых повлияла длительная фаза быстрого сна, которая помогает развивать нейроны, когнитивные и эмоциональные функции.

Ранее стало известно, почему спать более 10 часов подряд опасно для здоровья.

Также «Курсор» сообщал о способе индийских йогов, который может помочь уснуть менее, чем за минуту.

Кроме этого, врачи рассказали о доступном домашнем средстве, помогающем при бессоннице.