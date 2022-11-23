Эксперт рассказала, как предотвратить зубную боль зимой

Испытываете ли вы зубную боль зимой? Если это так, имейте в виду эти семь советов, чтобы справиться с болью и следить за здоровьем полости рта.

Холодная погода не только сушит кожу, но и увеличивает риск возникновения проблем с зубами. Многие люди склонны беспокоиться о повышенной чувствительности зубов перед наступлением зимы. Не забудьте принять некоторые меры предосторожности и советы, перечисленные ниже, чтобы избежать боли в зубах зимой и сохранить жемчужно-белую улыбку в холодные месяцы.

Об этом для медпортала HealthShots сообщила доктор Шрути Сайни, пародонтолог и имплантолог, Мальвия Нагар, Дели.

1. Не допускайте обезвоживания

Зимой ощущается недостаток влаги в воздухе. Воздух в помещении также сухой, что может привести к обезвоживанию. Хотя слюна помогает естественным образом очищать полость рта и уменьшает количество бактерий, вызывающих кариес, все же важно выпивать не менее 2 литров воды каждый день, чтобы избежать обезвоживания. Вода также помогает очистить рот!

2. Ограничьте потребление сахара

Рекомендуется следить за потреблением сахара при употреблении горячих напитков, таких как чай или кофе, зимой, чтобы согреться.

3. Проверьте свою технику чистки

Если вы склонны к повышенной чувствительности зубов, особенно в зимний период, рассмотрите возможность использования зубной щетки с мягкой щетиной и более осторожно чистите зубы вокруг десен.

4. Ходите на регулярные осмотры у стоматолога

Посещение стоматологической клиники каждые шесть месяцев является обязательным, если вы хотите заботиться о своем здоровье полости рта.

5. Позаботьтесь о герпесе

Сильные зимние ветры могут сделать вас более восприимчивыми к герпесу.

6. Избегайте кислых продуктов и напитков.

Кислые продукты и напитки размягчают внешний слой зубов (эмаль), что делает их склонными к разрушению и эрозии.

7. Используйте каппу

Используйте каппу, также известную как десневой щиток, чтобы предотвратить вероятность травм зубов, которые могут возникнуть во время занятий спортом.

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